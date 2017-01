A liderança do PS concelhio de Aveiro aproveitará o jantar de militantes agendado para esta noite, na zona da Beira Mar, para um apelo à mobilização em ano de eleições autárquicas.



O repasto "de confraternização" para assinalar a entrada do novo ano aproveita também o início dos festejos de S. Gonçalinho, padroeiro do bairro histórico da cidade.



Além de membros dos orgãos locais e militantes, estarão presentes deputados eleitos por Aveiro como forma de "reunir a família socialista, brindar a 2017 e saudar ´à beira mar´ os aveirenses, lê-se num comunicado.



O presidente do PS concelhio, Oliveira Sousa, tinha anunciado a escolha do candidato do partido à Câmara ainda durante 2016, mas o processo, embora adiantado, continua em aberto.