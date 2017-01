PSD Nacional organiza debate em Aveiro no âmbito do Fórum de Políticas Sociais 06 Jan 2017, 18:30 A cidade de Aveiro recebe amanhã, de manhã, mais uma mesa redonda do Fórum de Políticas Sociais organizado pelo PSD Nacional, ao qual assistirá o vice-presidente Marco António Costa.



O tema a debate o “Voluntariado”, inserida na área temática “Segurança Social”, com a participação de dezenas de especialistas nacionais e regionais.



O Fórum de Políticas Sociais aborda onze áreas temáticas: Segurança Social, Envelhecimento, Infância, Igualdade, Trabalho, Emprego, Concertação Social, Saúde, Educação, Incapacidade e Deficiência e Formação Profissional.



"Este Fórum tem como objetivos garantir o respeito pelo percurso de contratualização e cooperação entre economia pública, social e privada, densificar a proposta do programa de desenvolvimento social apresentados no Programa Eleitoral de 2015 e promover políticas inovadoras, capazes de fomentar a empregabilidade", refere uma nota de imprensa do PSD.



Está disponível uma plataforma electrónica para captar propostas e textos para todos os cidadãos que desejem colaborar neste trabalho, lembrou os sociais democratas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)