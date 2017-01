Albergaria-a-Velha: Câmara pede compreensão para constrangimentos da obra de requalificação do mercado 06 Jan 2017, 18:26 A Câmara de Albergaria-A-Velha mantém como prazo de reabertura do mercado municipal o verão deste ano.



Em nota de imprensa, o presidente da edilidade "reconhece os constrangimentos causados pelas obras, tanto para comerciantes, como para clientes, solicitando compreensão de todos".



António Loureiro adianta que as obras em curso vão dotar o equipamento de condições de higiene e segurança alimentar, de conforto e acessibilidades de forma permanente.



Uma empreitada comparticipada em 85% pelo FEDER (1,352 milhões de euros). Ao todo, o investimento é de 1,591 milhões de euros.



O objetivo é a reabilitação e valorização do edifício original do Mercado, um projeto do início da década de 1970 do arquiteto Jorge Gigante, qualificando o espaço envolvente, reinterpretando o conceito de mercado, criando ao mesmo tempo um espaço de divulgação de produtos, atividades e ideias no centro da cidade.

