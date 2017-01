A Polícia Marítima apreendeu no litoral de Aveiro uma arte de pesca em situação ilegal, por falta de sinalização e/ou identificação.



Durante a operação realizada na passada quarta-feira, foram fiscalizados 29 aparelhos de pesca (caçadas), num total de 70 artes, entre a praia da Barra, concelho de Ílhavo e a sul da Praia de Mira, concelho de Mira, numa extensão de cerca de 23 quilómetros de praia.



As redes de tresmalho fundeadas sem o auxílio de embarcação, vulgarmente designadas como majoeiras, são utilizadas a partir de terra.



A pesca com redes de tresmalho constitui uma arte de pesca regulamentar, permitida nas áreas de jurisdição marítima das capitanias do porto do Douro até à da Nazaré, inclusive. Em termos legais, cada pescador apenas pode operar com um total de quatro ou oito redes, consoante especificado na licença de pesca, com as quais poderá armar, respetivamente, um máximo de duas ou quatro caçadas.