Quercus desiste de contestar PCI nos tribunais 06 Jan 2017, 10:43 A Quercus continua a classificar como "um escândalo de ordenamento do território e violação da legislação" a instalação do chamado Parque de Ciência e Tecnologia nos terrenos ribeirinhos da Coutada, fronteira entre Ílhavo e Aveiro, mas decidiu não contestar mais o projeto em sede de tribunais. "Um fenómeno inédito, nas barbas das autoridades, que se limitaram a ´assobiar para o lado´ perante as denúncias apresentadas de uma obra instalada sobre a Zona de Protecção Especial da Ria de Aveiro sem qualquer tipo de licenciamento", refere a associação ambientalistas no balançl da delegação regional de 2016. A Quercus informa, contudo, da desistência dos processos judiciais, "que por serem caros e demorados acabam por defender as especulações imobiliárias e as negociatas". Notícias Relaccionadas 06 Jan 2017, 08:32 Quercus - Balanço ambiental relativo ao ano de 2016 Classifique esta notícia: Sem classificação

