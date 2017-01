Finanças atendem reclamação do Beira-Mar para não pagar mais valias das piscinas 06 Jan 2017, 10:33 A Autoridade Tributária atendeu a reclamação do Sport Clube Beira-Mar em relação à exigência de pagamento a rondar os 250 mil euros, por conta das mais valias geradas pelo negócio da venda das piscinas. O clube verá, assim, resolvido, a seu favor, um diferendo fiscal que se arrastava há mais de dois anos. Entretato, a direção está a ultimar o plano de recuperação a apresentar no Tribunal do Comércio em sede do processo de insolvência. A dívida do Sport Clube Beira-Mar rondava no final cerca de 3, 1 milhões de euros a oito dezenas de credores. Existe acordo para acertar as contas com o município local, maior credor (um milhão de euros resultante da venda das piscinas). Fazenda Nacional (269.500 euros) e ex-dirgentes como Caetano Alves (253.700), José Cachide (208 mil euros), Carlos Nuno (179 mil euros) Mano Nunes (70 mil euros) surgem igualmente entre os principais credores. Seguem-se a Fazenda Nacional (260 mil euros) e a Federação Portuguesa de Futebol (182 mil euros). A ser aprovado o plano de recuperação, 2017 poderá ficar marcado pela normalização plena da vida institucional. A comissão administrativa termina o mandato no final da época, tendo de ser agendadas eleições. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

