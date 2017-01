A autarquia aveirense anunciou hoje "o reforço" da "parceria institucional" com a mordomia que organiza as festas de São Gonçalinho, no bairro da Beira Mar.



Segundo uma nota de imprensa, a cooperação fica expressa, nomeadamente, na angariação por parte da edilidade de "alguns patrocinadores".



O executivo informa ainda que entregou "novamente a cobrança da venda ambulante" à mordomia, tendo isentado de taxas de licenciamento a respetiva festa.



Além disso, atribui "vários apoios de logística, com um valor total de relevante dimensão financeira".



A cooperação inclui ainda "a parceria entre ambas as entidades na organização da Festa de Passagem do Ano".



As Festas de São Gonçalinho, recorda a Câmara, inserem-se no programa alargado da iniciativa "Boas Festas em Aveiro", contando com um programa diversificado de 6 a 10 de janeiro.



Assumidas como "um dos principais momentos festivos do município de Aveiro", as comemorações em honra de São Gonçalinho têm "elevado valor religioso, social e cultural, desde logo pela peculiaridade dos rituais praticados", como o lançamento das cavacas ou a passagem do ramo, "potenciando a identidade dos cidadãos aveirenses na dinamização e participação ativa num momento singular, num dos bairros mais típicos da cidade".