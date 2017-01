A população de Milheirós de Poiares desde há décadas que se tem consistentemente manifestado, democraticamente e de forma expressa, no sentido de passar a integrar o concelho de São João da Madeira.



Contra esta vontade da freguesia de Milheirós de Poiares, foi lançada uma petição pública promovida pelo Município de Santa Maria da Feira com base em falsos pressupostos e que por isso não respeita a verdade. S. João da Madeira não deliberou anexar Milheirós de Poiares, como falsamente tem referido o Município de Santa Maria da Feira e consta da petição por si promovida.



S. João da Madeira deliberou, isso sim, apoiar a vontade de Milheirós de Poiares.

A escolha é dos Milheiroenses, mas S. João da Madeira não pode ignorar, nem é indiferente a esta vontade e respeita essa escolha.



Na base de todo este processo, está a vontade democraticamente expressa pela população e pelos órgãos autárquicos da Freguesia de Milheirós de Poiares. Esse facto ficou bem expresso no referendo realizado em 2012 na freguesia, em que mais de 81% dos votantes disseram “Sim” à integração no Concelho de S. João da Madeira, num referendo com uma das maiores taxas de participação de sempre no país.



Esta vontade foi recentemente reafirmada pelos Milheiroenses que entregaram na Assembleia da República uma petição para que a freguesia de Milheirós de Poiares seja integrada no concelho de S. João da Madeira, a qual foi subscrita por mais de cinco mil cidadãos. O presidente da autarquia Sanjoanense assinou a petição, disso dando conhecimento ao seu homólogo do concelho de Santa Maria da Feira.



Face à vontade expressa pela população da freguesia de Milheirós, os órgãos autárquicos de S. João da Madeira têm a obrigação e a legitimidade de se pronunciarem. Aliás, como lhes foi solicitado pela Comissão Parlamentar encarregue de apreciar a petição do Movimento de Cidadãos Independentes da Freguesia de Milheirós de Poiares.



A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de S. João da Madeira manifestam apoio à vontade expressa pelos Milheiroenses.



A Câmara Municipal de S. João da Madeira tem a obrigação de se pronunciar. Assim o fez, e assim o fará sempre que entender.



S. João da Madeira, 05 de Janeiro de 2016



Ricardo Oliveira Figueiredo

Presidente