Risorius está de regresso com espetáculos, exposições, fotografia e cinema sobre humor 05 Jan 2017, 14:20 O humorista Ricardo Araújo Pereira é um dos nomes do Risorius – 5º Festival de Humor e Arte de Albergaria-a-Velha.



Dias 26 e 29 de janeiro, o Cineteatro Alba abre as portas para espectáculos de humoristas.



O elemento carismático dos “Gato Fedorento” vai participar numa conversa, na noite de 27, com a escritora Rita Ferro, o padre Mário de Carvalho e o albergariense Carlos Vidal.



O mote é a evolução do humor desde os tempos bíblicos até à atualidade.



Eduardo Madeira, Manuel Marques, Miguel 7 Estacas, Rui Xará e Ruy de Carvalho são outros artistas presentes no Risorius que, para além de espetáculos de humor, inclui exposições, uma oficina de fotografia e cinema.



Entretanto, o cartaz do Cineteatro Alba anuncia também Rodrigo Leão, a 18 de fevereiro no âmbito da comemoração dos 182 anos da Fundação do Concelho e dos 900 anos de Albergaria-a-Velha [ver programação completa em PDF anexo nas galerias relacionadas]. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)