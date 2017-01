Um morto e um ferido grave em acidente com tratores agrícolas em eucaliptal de Fermelã 05 Jan 2017, 14:01 Um morto e um ferido grave é o resultado de um acidente envolvendo dois tratores agrícolas num eucaliptal, em Fermelã, Estarreja. O veículo manobrado pela vítima mortal, um octogenário, foi encontrado tombado numa ravina, a cinco metros de profundidade. Informações recolhidas no local referem que o acidente ocorreu na tentativa de puxar um segundo trator, que estava atolado no terreno. As cintas usadas para rebocar terão partido, provocando o despiste. O condutor falecido não conseguiu evitar a marcha para a zona do declive. O segundo homem, com cerca de 70 anos, sofreu ferimentos nos membros inferiores, mas não corria perigo de vida. O socorro foi prestado pelos bombeiros de Albergaria-A-Velha e Novos (Aveiro), com ajuda do pessoal da Viatura Medicalizada de Emergência e Reanimação (VMER). O alerta de acidente chegou pelo meio dia. O homem mais velho ainda foi encontrado com vida, mas acabou por não resistir aos ferimentos, sendo o óbito declaro no local. O ferido seguiu para as urgências de Aveiro. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

