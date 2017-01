Ribau Esteves não será recandidato pelo PSD só se não quiser. Mas não tem a porta totalmente franqueada para concorrer ao segundo mandato, apurou NotíciasdeAveiro.pt. A distrital e a nacional já tomaram posição sobre o braço de ferro entre a concelhia e o edil que em 2013 veio de Ílhavo dar nova vida à coligação de direita. Os orgãos distritais e nacionais dão força à recandidatura de Ribau Esteves, esperando assim manter Aveiro. Mas também subscrevem a necessidade de um entendimento e condições para esse apoio, nomeadamente as impostas pela concelhia local liderada por Vitor Martins, que reclama espaço de manobra na condução do processo autárquico, incluindo na formação de listas, como aconteceu nas anteriores eleições. É neste ponto que se encontram as negociações, motivando compassos de espera para além dos prazos inicialmente colocados. Vitor Martins e Ribau Esteves trabalharam juntos em 2013, com o primeiro já na condição de líder concelhio, cargo que viria a retomar após um período de afastamento. Mas as relações esfriaram após a vitória eleitoral e o edil não perde uma oportunidade de atacar o dirigente partidário, que é vice-presidente da distrital. A visita a Aveiro, este sábado, de Assunção Cristas, presidente do CDS, deverá servir para lembrar ao PSD local a disponibilidade em repetir o acordo pré-eleitoral para recandidatar Ribau Esteves. O PSD concelhio ainda não se pronunciou sobre a renovação da coligação.