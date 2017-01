Orçamento participativo de Oliveira de Azeméis em marcha nas escolas 05 Jan 2017, 09:22 O Orçamento Participativo Municipal de Oliveira de Azeméis, direcionado às escolas, vai envolver os cinco agrupamentos do município e será “o pontapé de saída para o seu alargamento a outras áreas”, afirmou o presidente da autarquia, Isidro Figueiredo. O projeto foi apresentado na escola básica e secundária Ferreira de Castro seguindo-se até esta sexta-feira a sua apresentação nos restantes quatro agrupamentos. Terminada esta fase, o processo inclui a apresentação e a análise técnica de propostas, a votação dos projetos e a divulgação pública dos vencedores, num processo que deverá ficar concluído até 16 de maio, coincidindo com a realização da Assembleia “Políticos de Palmo e Meio” e as comemorações do aniversário da cidade. O Orçamento Participativo de Oliveira de Azeméis destina-se a incentivar o diálogo e a interação entre alunos, pessoal docente e não docente, pais, encarregados de educação e técnicos municipais na procura das melhores soluções para as necessidades das escolas de acordo com os recursos disponíveis. O projeto, dotado com uma verba de 25 mil euros, foi anunciado em 2016 durante a realização da Assembleia “Políticos de Palmo e Meio” e tem como alvo todos os alunos do 1º ao 12º ano de escolaridade do concelho apelando à sua participação cívica na identificação de problemas, propostas de solução e definição dos respetivos orçamentos. Os alunos podem concorrer com propostas nas áreas da educação e formação, ação social escolar, promoção do sucesso escolar, empreendedorismo, inovação, ambiente, sustentabilidade, cultura, património, desporto, lazer, cidadania, solidariedade e tecnologias de informação e comunicação. A execução dos projetos tem um prazo máximo de 12 meses. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

