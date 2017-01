Ovar luta por urgência no hospital 05 Jan 2017, 08:41 Depois de reunir com todos os vereadores, com todas as forças partidárias com assento na Assembleia Municipal, com todos os presidentes de junta e com todo o sector da saúde do município, no passado dia 28 de Dezembro, a Câmara de Ovar enviou um parecer aprovado, por unanimidade, à Secretaria de Estado da Saúde. o seu desacordo perante o documento recebido sobre o estudo acerca da criação da Unidade Local de Saúde que pretendia integrar o Hospital de Ovar e os cuidados primarios (USFs e Centro de Saúde) no Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga. "O nosso parecer, feito de forma muito construtiva, apresenta também uma série de sugestões e reivindicações conducentes a uma melhoria do sector da saúde no nosso município", refere o líder da edilidade. Para Salvador Malheiro, o Governo "tem uma excelente oportunidade para demonstrar a sua sensibilidade perante a nossa realidade vareira, desde logo prevendo de imediato" do serviço de urgências básico do Hospital de Ovar e a disponibilização de uma Viatura Medicalizada de Emergência e Reanimação. "Se assim não for, será um caso sério, pois nesta questão, tal como ficou demonstrado na reunião do passado dia 28 de Dezembro, lutaremos todos juntos e com muita determinação pela defesa de serviços de saúde de qualidade no nosso município", conclui o edil na nota divulgada. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

