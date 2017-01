O Conselho de Administração da Polis Litoral Ria de Aveiro adjudicou a empreitada da Via Ecológica Ciclável, nos troços Estarreja-Albergaria-Aveiro e Vagos-Mira.



Uma obra orçada em cerca de um milhão de euros, que deverá concluida em 275 dias.



A empreitada prolonga numa extensão de 48 km a ciclovia da região, acrescentando mais dois percursos: Estarreja-Albergaria-Aveiro e Vagos-Mira.



O troço Estarreja-Albergaria-Aveiro, com uma extensão de 23 km, começa no Canal de S. Roque, em Aveiro e termina no Esteiro de Estarreja, passando por vários cais recentemente intervencionados pela Polis, tais como o Cais da Ribeira de Esgueira, o Cais de Canelas e o Cais de Salreu.



Segundo um comunicado, o troço aproveita caminhos existentes, essencialmente a Norte do Rio Vouga, sendo que, para sul, estão previstos passadiços de madeira sobrelevados, nomeadamente na zona de Mataduços, fazendo a ligação entre a margem sul do Rio Novo do Príncipe e o Cais da Ribeira de Esgueira, e aproveitando o contacto privilegiado com a Ria.



Já o troço Vagos-Mira terá 25 km de extensão e inicia-se em Vagos, na ligação do Caminho do Praião, também requalificado pela Polis.



No concelho de Mira a ciclovia existente será requalificada, desenvolvendo-se ao longo de pinhais e eucaliptais, tendo como pontos de referência a Barrinha e a Lagoa de Mira, a sul, também intervencionadas pela Polis, a praia da Barra de Mira, na zona central, e a praia do Areão, do outro lado da Ria, a norte.



Os traçados previstos fazem parte de uma rede abrangente de percursos cicláveis e pedonais da Ria de Aveiro, que garantem o pleno aproveitamento dos recursos existentes de uma forma ambientalmente sustentável.