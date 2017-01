2017 começa no Auditório de Espinho no próximo dia 14 de Janeiro ao som da Orquestra de Jazz da EPME, sob direcção de Daniel Dias e Paulo Perfeito, com o espectáculo “Sing, sing, sing... But you better Swing!”.



Entre os dias 17 e 20 de Janeiro, e cumprindo uma tradição da programação regular do Auditório de Espinho, a companhia Teatro Actus representará quatro grandes clássicos portugueses especialmente dirigidos ao público escolar: Os Lusíadas de Luis de Camões, Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente, Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett e Felizmente há luar! de Luís de Sttau Monteiro.



Ainda em Janeiro, no dia 18, o Auditório de Espinho recebe os Lambchop, uma das grandes instituições norte-americanas das últimas décadas. Figuras centrais do alt country, os Lambchop souberam criar a sua marca própria ao longo das últimas décadas. Acabam de lançar o seu novo disco, Flotus, com o selo da City Slang, inspirado nos sons quotidianos de Nashville – cidade natal da banda.



No dia 10 de Fevereiro, a brasileira Mariana Aydar apresenta-se em Espinho com um espectáculo inédito ao lado do compatriota Dani Black.



Março arranca no dia 4 com o festival itinerante "Um ao molhe" que regressa ao Auditório de Espinho (ver programação completa).