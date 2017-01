A GNR relaciona o grupo de cinco chilenos detido hoje em Almancil com o assalto ocorrido no início da semana à residência do empresário António Rodrigues, dono da Simoldes, em Oliveira de Azeméis, de onde terão sido levados objetos de valor e dinheiro com um valor de 10 milhões de euros.



A Guarda, através do comando geral, remete informações mais concretas para o final do dia, já que foram enviadas fotografias de vários objetos para identificação pelos possíveis proprietários.

Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé detiveram os indivíduos, entre 23 e os 41 anos, por suspeitas de envolvimento em furtos a residências em Faro e na margem sul de Lisboa.



"No seguimento do furto a uma habitação no concelho de Faro, os militares vieram a localizar um veículo aí furtado já na localidade de Almancil, sendo que no decurso das diligências detiveram em flagrante três indivíduos", refere um comunicado.



Na busca domiciliária à residência dos suspeitos, foram detidos mais dois elementos do grupo. A GNR apreendeu 70 peças de joalharia, 45 relógios, três automóveis de gama alta, mais também duas pistolas, cinco telemóveis, uma máquina fotográfica, vários aparelhos informáticos, dezenas de óculos, mochilas e malas de viagem e cerca de 2.500 euros em numerário.



Os detidos, serão presentes a tribunal amanhã.