Mini-bus do Dolce Vita de Ovar reforça horário de almoço 04 Jan 2017, 13:38 O centro comercial Dolce Vita, em Ovar, continuará a disponibilizar um serviço de transporte gratuito, agora com novos horários.



O mini-bus assegura a deslocação de Ovar e do Furadouro às terças,quintas e sextas-feiras, com duas rotas.



"Apenas haverá uma alteração no horário, suprimindo o horário das 8h20 e reforçando o horário da hora de almoço, com o mini-bus a passar nas Escolas Macedo Fragateiro às 13:30", refere um comunicado do centro comercial.



O mini-bus fará este trajeto cinco vezes por dia quer para o Furadouro quer para o centro da cidade de Ovar em horas diferenciadas de manhã e à tarde. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)