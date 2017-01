Toques do Caramulo regressam com novo disco 04 Jan 2017, 12:09 Um concerto em Águeda a 10 de março marcará o lançamento do novo disco de Toques do Caramulo.



Chama-se “Mexe!”, foi gravado durante o último ano e conta com participações especiais de Hermeto Pascoal e Eliseo Parra, tendo sido produzido por este último e por Manuel Maio, refere uma nota de imprensa.



O disco chega aos escaparates a 16 de janeiro.



Depois de “Toques do Caramulo é ao Vivo!” (2007) e “Retoques” (2011), o projeto criativo mais identitário da associação d’Orfeu "é um rodopio alegre e também profundo".



O novo disco conta com Luís Fernandes (voz, acordeão, flauta, viola braguesa), Pedro Martins (bandolim, violino), Miguel Cardoso (contrabaixo), Alex Duarte (guitarra, flauta), Gonçalo Garcia (bateria e percussões).



O cantautor espanhol Eliseo Parra e o multi-instrumentista português Manuel Maio, além de assinarem a produção do disco, participam também como músicos convidados em alguns temas, além de Sónia Sobral (acordeão), Ana Conceição (violoncelo) e Rui Ferreira (cavaquinho).



O disco contém uma recolha local, com a voz de David Fernandes, musicada pelo brasileiro Hermeto Pascoal com o Som da Aura, técnica sonora celebrizada pelo músico brasileiro.



Outra fusão é a de uma recolha dos anos setenta, numa aldeia serrana do concelho de Águeda, feita por Américo Fernandes ao repentista José Carlos, que é cantada por cima de um dos temas mais antigos do repertório de Toques do Caramulo.



O disco resgata ainda, de forma simbólica e criativa, as primeiras gravações de Rui Oliveira para este mesmo disco em 2013, então não editado, com a formação à data, matizando a própria história de Toques do Caramulo. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)