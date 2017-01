Falta de perícia atrasa fim do julgamento de autor confesso de duplo homicídio 04 Jan 2017, 11:44 A ausência de um relatório pericial adiou hoje a conclusão julgamento de um indivíduo que está a ser julgado em Aveiro por duplo homicídio em Albergaria-A-Velha aquando de um negócio de droga.



O juiz presidente oficiou o Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) para a a urgência em proceder ao exame do arguido, exitindo, inclusivamente, o risco de exceder o prazo de prisão preventiva, o que implicaria o fim da prisão preventiva.



O final da produção de prova estava dependente da entregue da relatório, tendo obrigado a adiar para o final do mês a continuação da audiência, em que já deverão ser feitas as alegações finais.



No início do julgamento, o arguido confessou a autoria dos disparos à queima roupa, pelo menos sete segundo a acusação, num anexo da residência, alegando que foi ameaçado de morte e receou também que os falecidos fizessem mal aos seus familiares próximos, que estavam na casa principal.

