Cílio (castigado) e Zamorano, por lesão, são baixas certas do Beira-Mar para o primeiro jogo do ano 04 Jan 2017, 10:49 O Beira-Mar regressou ao trabalho depois da pausa das Festas, preparando a deslocação ao terreno do aguerrido Carregosense, domingo à tarde, a contar para a décima sexta jornada da primeira divisão distrital. O técnico José Alexandre Silva ainda não receber nenhum dos reforços que pediu à direção. Para o jogo em Carregosa, não poderá contar com o veterano avançado Cílio, que foi expulso na última partida, em casa, com o Fiães (2-1). Quanto a lesionados, o extremo Zamorano é o único, até ver, que continua de baixa. O capitão Pedro Moreira, depois de paragem forçada devido a problemas físicas, já está em condições de regressar à titularidade. A equipa faz, ao final da tarde, um jogo treino com a formação júnior, no Mário Duarte. O Beira-Mar segue no grupo dos segundos, a par do Lamas e do Espinho, todos com 30 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

