Faltam três dias para as Festas de São Gonçalinho (DA) 04 Jan 2017, 08:31 Em Aveiro já há quem diga que as festas de Natal são mais longas do que no resto do país, graças à proximidade das celebrações em honra de São Gonçalinho, o Padroeiro do bairro da beira mar e que têm início no Dia de Reis. Organizadas pela Mordomia, este ano serão cinco dias de “arromba” (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

