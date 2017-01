Murtosa: Município destaca as principais obras em curso no concelho 03 Jan 2017, 19:08 A Oficina das Artes, que resulta da reabilitação da antiga escola primária de Pardelha, é uma das obras destacadas no balanço feito pelo município da Murtosa a fechar o ano de 2016.



A Câmara de maioria PSD lembra ainda outras intervenções, como o molhe Norte do Porto de Abrigo da Torreira, a construção do Parque Radical no Parque da Saldida e dos parques de lazer do Monte (nova centralidade da freguesia) e do Outeiro da Maceda.



Estão a decorrer também os trabalhos de pavimentação de arruamentos nas freguesias do Bunheiro, Monte e Torreira, requalificação da rede viária da Urbanização Vila Ria e de expansão da rede de saneamento na freguesia do Bunheiro, neste caso uma obra da responsabilidade da Águas da Região de Aveiro (AdRA).

