A Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Aveiro assinala no próximo sábado as obras de requalificação da sede do partido, na cidade de Aveiro.



A presidente do partido, Assunção Cristas, marca presença, pelas 18:00, num encontro com militantes e apresentação se cumprimentos à concelhia eleita.



A líder do CDS passará a tarde em Aveiro num programa que inclui a visita ao Museu de Aveiro e passagem pela Festa de São Gonçalinho, participando no tradicional arrremesso de cavacas.