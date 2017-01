Nasceram mais 24 bebés no Hospital de Aveiro em 2016 / Administração anuncia reforço de enfermeiros e médicos internos 03 Jan 2017, 17:05 Em 2016 nasceram no Serviço de Ginecologia/ Obstetrícia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), 1732 bebés, um aumento em relação ao ano passado (1708).



"Ainda que de forma ligeira, confirma-se a tendência de crescimento dos nascimentos neste Centro Hospitalar que tem sido constante desde a requalificação do Bloco de Partos, ocorrida em 2007", refere um comunicado.



O CHBV, em jeito de agradecimento, enviou, durante a quadra natalícia a todas as mulheres que tiveram os seus bebés nesta instituição um postal de boas festas personalizado.



2016 foi o ano em que o Departamento da Mulher e da Criança do CHBV – a que pertence o Serviço de Ginecologia/ Obstetrícia – foi acreditado pelo Programa Nacional de Acreditação em Saúde da Direção-Geral da Saúde.



A administração informa, entretanto, que entraram em funções mais 47 enfermeiros e 14 assistentes operacionais, "que vão reforçar, de forma transversal, as equipas" das unidades.



O Serviço de Otorrinolaringologia também conta com um novo médico especialista.



O CHNV recebeu também 57 novos médicos internos, 40 dos quais vão frequentar o ano comum do Internato Médico, sendo os restantes 17 internos de especialidade.

