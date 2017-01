O Regulamento Municipal de Apoio aos Consumos Domiciliários de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos de Albergaria-a-Velha entrou em vigor no novo ano.



Um conjunto de medidas para "ajudar agregados familiares em situação de carência económica no pagamento destes encargos, facilitando o acesso a um bem essencial".



O Município inscreveu no Plano e Orçamento para 2017 uma verba de 60 mil euros, estimando apoiar cerca de uma centena de agregados familiares.



Ajudas justificadas pela necessidade de apoiar famílias ou indivíduos isolados, em situação de vulnerabilidade social, de forma a melhorar as suas condições de vida.



A AdRA – Águas da Região de Aveiro, que fornece o município, não dispõe de tarifa social.



"Os valores das comparticipações, a serem atribuídas de dois em dois meses, variam conforme o número de elementos do agregado e podem chegar aos 20 euros mensais, no caso de uma família com mais de cinco elementos. A atribuição do apoio tem natureza transitória e caráter temporário, sendo atribuído pelo período de 12 meses, renovável por igual período, caso se mantenham as condições de vulnerabilidade económica", explica a edilidade em comunicado.