A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de executivo, um apoio financeiro de 7500 euros para cada uma das bandas filarmónicas do concelho.



"O apoio para a Filarmónica Pampilhosense e para a Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto surge na sequência de pedidos de auxílio de ambas as associações para a renovação de instrumentos", refere a edilidade em comunicado.



A Filarmónica Pampilhosense tem, durante todo o ano, 30 crianças na Escola de Música com ensino gratuito e a Lyra Barcoucence conta com 35 alunos na Escola de Música. A aquisição de novos instrumentos é considerada, por ambas as coletividades, essencial quer para a qualidade das atuações, quer para a motivação das dezenas de jovens que ali dão os primeiros passos na música.



Ambas as coletividades foram agraciadas, no Dia do Município (5 de maio de 2016), com a Medalha de Mérito Cultural acompanhada de um prémio pecuniário no valor de cinco mil euros.