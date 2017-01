Espectáculo de Trupes de Reis em Estarreja com a presença de 14 grupos 03 Jan 2017, 13:10 Centenas de vozes, com a participação de grupos locais e crianças das atividades de enriquecimento curricular vão passar pelo Cine-Teatro de Estarreja no próximo domingo a cumprir uma tradição que se renova em cada ano, o ´Cantar das Janeiras´.



A partir das 16:00, com entrada gratuita limitada à lotação da sala. O levantamento de bilhete é obrigatório, até uma hora antes do início do espetáculo.



O cartaz inclui as atuações do Centro Paroquial de Pardilhó, Coral "Vozes do Tempo" – Santa Casa da Misericórdia de Estarreja, Grupo de Reis das AEC, Ensaios de Canto – Universidade Sénior do Rotary Club de Estarreja, Rancho Folclórico "As Tricaninhas de S. Miguel de Fermelã", Confraria da Broa D'Avanca, Grupo Folclórico e Etnográfico de Veiros,Grupo Coral Cantares de Estarreja, Grupo Etnográfico da Casa do Povo de Avanca, Grupo de Cavaquinhos Aidos Velhos, Rancho Folclórico "As Tricaninhas do Antuã", Grupo de Música Tradicional Portuguesa "Ventos da Ria", Grupo Etnográfico "Danças D'aldeia de Pardilhó" e Grupo de Reis da Associação Atlética de Avanca.

