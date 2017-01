"São Gonçalinho é muito mais do que cavacas e festas".



A AveiroFreeWalkingTour.com está a organizar um passeio integrado nas celebrações das festas de São Goçalinho, em Aveiro.



"Trata-se de uma visita guiada cultura e a pé pelas ruas do Bairro da Beira-mar e com o tema do Santo, capela, tradições e muito mais", refere a empresa de guias turísticos.



O evento São Gonçalinho Walking Tour acontecerá no próximo sábado, com ponto de encontro, às 10:00, no Cais dos Botirões, junto à ponte do Laço.



A participação é gratuita, mas os interessados devem fazer reservas pelo e-mail geral@aveirofreewalkingtour.com.