Teatro Aveirense promove momentos únicos no arranque de 2017 02 Jan 2017

A Câmara quer um Teatro Aveirense com "momentos únicos, ritmados, cheios de alegria e dinâmica".



Este é o mote dado pelo presidente da edilidade na apresentação da programação da sala para o primeiro trimestre de 2017.



Um cartaz "dinâmico, feliz e aberto à comunidade" com espectáculos diversificados, "com aposta nas novas tendências da criação artística contemporânea, sem equipa a nossa comunidade artístca", refere Ribau Esteves, destacando o relevo a apresentações nas áreas da dança e teatro que se pretende, de resto, incrementar.



Depois do concerto ano novo, com a Orquestra Filarmonia das Beiras e o pianista Mário Lagina, o Teatro Aveirense apresentará a 6 de janeiro o concerto de reis pelo Conservatório de Música de Aveiro.



A 12 de janeiro, a iniciativa "Há noite no estúdio" dá a conhecer a banda aveirense Broken Sidewalk.



O teatro chega a 14 de janeiro com a peça "As criadas",de Jean Genet.



A 27 de janeiro, Luísa Sobral apresenta o seu mais recente trabalho discográfico, "Luísa"



"Filho da Treta" marca o regresso de José Pedro Gomes, agora a fazer dupla com António Machado, a 28 de janeiro.



Em fevereiro, teremos uma proposta de dança ("Pela intuição", com Tânia Carvalho), o novo espetáculo de Jorge Palma e Capicua com Pedro Geraldes ("Mão verde") e a solo. Mas também as peças "Duelo" pela Companhia Útero, a partir de textos de Bernardo Santareno, e "A noite da iguana", de Tenessee Williams.



O arranque de março será feito com António Zambujo, o filme de Cláudia Varejão sobre a Companhia Nacional de Bailado e, entre outras propostas, JP Simões.



Entretanto, o serviço educativo passará a organiza visitas pelo Teatrop Aveirense [informação completa].



