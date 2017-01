O presidente da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) deslocou-se ontem a Aveiro "para se inteirar da capacidade de resposta dos serviços de saúde no âmbito do Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas (PCTEA) – Módulo Frio".



José Tereso visitou o serviço de urgência do Hospital Infante D. Pedro e o Centro de Saúde de Aveiro, onde contactou com as equipas de serviço para

atendimento de casos de doença aguda.



No decurso das visitas, o presidente da ARSC registou a efetiva articulação existente entre os cuidados de saúde primários (CSP) e hospitalares em Aveiro, no âmbito do Plano de Contingência.



"É necessário insistir, junto da população - dos utentes das unidades de saúde dos CSP, dos doentes que vão à urgência do hospital sem necessidade - que deve ir ao seu centro de saúde em caso de doença aguda", sublinhou José Tereso em nota de imprensa divulgada pela ARSC.



"A região de Aveiro tem a funcionar diariamente, a nível da rede de cuidados de saúde primários, uma vasta oferta de consultas não programadas (consulta aberta) para atendimento de situações de doença aguda, como a gripe ou a infeção respiratória", refere o comunicado, apelando aos utentes para que reservem os cuidados hospitalares "para os casos mais graves e de maior complexidade no seu tratamento".