CHBV pede colaboração em tempo de forte atividade gripal 02 Jan 2017, 18:57 Desde o passado dia 26 de dezembro que, sobretudo, devido à atividade gripal, à semelhança do que se tem passado em todo o país, a afluência aos Serviços de Urgência do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (Hospital de Aveiro e Hospital de Águeda) tem vindo a aumentar. A Diretora Clínica do CHBV, Drª Anabela Barcelos, recomenda: "todos os doentes que apresentem sintomas agudos (tosse, febre, dor de garganta/ouvidos) devem dirigir-se aos Centros de Saúde/Unidades de Saúde Familiar, cujas equipas estão preparadas para receber, tratar e, se for o caso, encaminhar para os Serviços de Urgência aqueles que considerarem necessitar de terapias específicas, sendo que estes terão prioridade relativamente aos que, com a mesma sintomatologia, se dirijam directamente ao hospital". O apelo a esta colaboração por parte da população é muito importante, porque só com ela "é possível libertar os profissionais para tratar as situações mais graves", defende a Drª Anabela Barcelos. "Doentes com problemas de coluna ou outros do foro ortopédico, que não necessitem de atendimento no Serviço de Urgência devem dirigir-se aos médicos de família para que seja pedida a consulta de Ortopedia. Esta especialidade não tem lista de espera pelo que os doentes serão atendidos rapidamente", pede ainda a Diretora Clínica do CHBV. Assim, solicitamos a colaboração no sentido de recomendar que, nos casos supra descritos, antes de se dirigirem às Urgências Hospitalares, as pessoas procurem apoio junto da linha telefónica Saúde24 (808242424) e nos Centros de Saúde da sua área de residência. Lembramos que a colaboração da população neste período de maior atividade gripal é fundamental para uma boa gestão da prestação de cuidados de saúde. Notícias Relaccionadas 02 Jan 2017, 20:16 Presidente da ARSC regista "efetiva articulação existente entre os cuidados de saúde primários (CSP) e hospitalares em Aveiro"

