Presidente do Beira-Mar volta a falar no sonho de colocar a equipa de futebol na I Liga "no ano do centenário" (Terra Nova) 02 Jan 2017, 17:54 O Presidente da Direcção do Beira-Mar afirma que o mês de Janeiro é decisivo para saber com o que conta por parte do tecido empresarial e que de uma ronda pelas empresas "vai depender a capacidade de investimento no plantel" que luta pela subida aos ´nacionais´. António Cruz falava durante a romagem ao Cemitério Central, numa homenagem aos fundadores do clube (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

