Ílhavo: Quatro dias de atividades assinalam o quarto aniversário do Fórum Municipal da Maior Idade 02 Jan 2017, 16:04 Assinala-se o quarto aniversário do Fórum Municipal da Maior Idade (7 de janeiro) enquanto projeto inovador nos seus propósitos e conceitos, que visa a criação e a manutenção de condições favoráveis para o envelhecimento ativo e para a solidariedade entre gerações. A Câmara Municipal de Ílhavo vai assinalar a data durante quatro dias (4 a 7 de janeiro) com um programa diversificado.

No dia 4 de janeiro, pelas 10h00, será inaugurada a exposição “Traços e Linhas”, de Tina Marnoto e Eduarda Gaspar, dando realce a duas formas de expressão artística, nomeadamente a pintura e o macramé. Seguir-se-á a apresentação do projeto “Ativ’Ílhavo” com a Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e a celebração de protocolo coma Associação Nacional de Gerontólogos. Simultaneamente dar-se-á início à terceira edição do projeto TeatralIdades, cuja estreia está agendada para abril, no âmbito da Mostra de Teatro de Ílhavo. A formação subordinada ao tema “A Relação com a Pessoa Idosa”, dinamizada por Joana Ferreira, terá lugar pelas 10h30, estando a tarde reservada para a nova rubrica “Uma Colher de Café Com…”, uma conversa com Armando Pimentel, último mestre da pintura da Vista Alegre. Na quinta-feira, dia 5 de janeiro, pelas 10h00, irá realizar-se o Workshop “Importância dos animais nas pessoas idosas institucionalizadas”, por Alexandre Pires. A apresentação do livro “Amar ou Morrer – (Re)volução em palavras de almofada”, a cargo do seu autor, Eddy Martins, ocorrerá pelas 15h00, a que se seguirá um momento musical pelo Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior do Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª da Nazaré e uma tertúlia com o escritor. Na sexta-feira, dia 6 de janeiro, terá lugar um convívio dos Espaços Maior Idade, seguindo-se uma sessão dinâmica do projeto “+Folclore” que promete fazer reviver as memórias da cultura popular do folclore português. À noite, pelas 21h00, será Noite de Fados no Fórum Municipal da Maior Idade com entrada gratuita. Para sábado, pelas 10h00, está agendada uma Aula Aberta de Zumba Sénior e, para terminar, serão cantados os Parabéns ao Fórum Municipal da Maior Idade. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

