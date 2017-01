As Caves São João, em Anadia, assinalaram os seus 96 anos com mais três lançamentos.



Desde 2010 que a empresa bairradina tem vindo a cumprir um programa que irá ter o seu ponto alto no centenário.



As Caves São João escolheu fazer em 2016 o lançamento do vinho "96 anos de história", um branco da casta chardonnay, de 1983, que evoca a década da criação do sistema World Wide Web (WWW), por Tim Berners, percursora da Internet.



A sétima marca da coleção do centenário, que irá ficar completa com 11 vinhos, esteve em estágio três décadas, dando origem a pouco mais de meio milhar de garrafas.



As Caves São João foram pioneiras na Bairrada na plantação da casta chardonnay.



Nos 96 anos, a empresa prestou ainda homenagem ao fundador já falecido, com a apresentação do Abafado 1960 DOC Bairrada Manuel Martins da Costa. Pai de uma das atuais gerentes, foi responsável pela enologia nas décadas de 60, 70 e inicio de 80.

A empresa lançou ainda o seu azeite virgem Bairrada da Quinta do Poço do Lobo, Cantanhede, elaborado a partir de oliveiras com mais de 50 anos.