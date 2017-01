Agravamento do estado do mar 02 Jan 2017, 11:06 A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertam a comunidade marítima e toda a população em geral do Continente, que frequente as zonas costeiras, para a previsão de ventos fortes e agravamento do estado do mar, com ondas que podem atingir os 4 metros de altura.



Aconselha-se, por isso, a adoção de medidas de segurança e de prevenção no mar, e em terra junto à costa (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

