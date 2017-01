Aveiro: Entrada em 2017 juntou milhares em redor do canal central 01 Jan 2017, 12:10 Milhares de pessoas voltaram a concentrar-se em redor dos muros do canal central de Aveiro para a passagem de ano.



O já tradicional espetáculo pirotécnico serviu para festejar a entrada em 2017.



A multidão manteve-se durante largas horas enquanto durou o espéctáculo musical na tenda no jardim do Rossio ou pelos estabelecimentos de restauração e bares da zona, especialmente na Praça do Peixe.



Com a rua João Mendonça cortada ao trânsito, o vaivém de pessoas foi uma constante. Foto de Etelvina Almeida

