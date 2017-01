Énio Semedo coordenou o “tratado de gastronomia aveirense”, um livro de grande formato dirigido a especialistas mas também ao grande público.



Saborear um prato tradicional da cozinha aveirense e deliciar-se com esse mesmo prato recriado em formato “gourmet” por um grande “chef”, é uma das possibilidades facultadas pelo livro “Gastronomia Aveirense”, coordenado por Énio Semedo e editado pela “Mare Liberum”, obra que assinala o 25.º aniversário da Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro (FEDRAVE), entidade que tutela o Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração (ISCIA) e o Centro Português de Geopolítica (CPG).



Dirigida “simultaneamente ao grande público – normal apreciador de gastronomia tradicional – e aos gastrónomos – historiadores, uns, gestores de unidade de restauração e gourmets, outros, esta obra apresenta-se, no dizer de Armando Teixeira Carneiro, presidente da FEDRAVE, como um “tratado de Gastronomia Aveirense que, com extrema originalidade, junta algumas receitas tradicionais através da reconstrução por um grupo, altamente qualificado, de chefs de cuisine”.

A edição de luxo, e em grande formato, começa com o texto “Aveiro: da dietética à gastronomia regional”, de Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A autora faz uma resenha da evolução do conceito “cozinhas regionais”, desde os tempos medievais até à atualidade, não só a nível local e nacional, mas também europeu, bem como cita vários “livros de cozinha”, entre os quais o da autoria de Domingos Rodrigues que, com primeira edição datada de 1680, é considerado o primeiro do género em Portugal.



No texto seguinte, intitulado “A Gastronomia é Cultura? Qual a importância da gastronomia e do gosto no turismo gastronómico”, o crítico gastronómico Fortunato da Câmara refere que no já citado livro de Domingos Rodrigues, editado em Lisboa no ano de 1680, surge uma receita aveirense, designada como “pratinho de mexilhões”.



Este autor termina escrevendo que “se Portugal quiser ser ‘descoberto’ parte da questão passa pelo dinheiro, mas o essencial é que a experiência gastronómica seja genuína e verdadeiramente saborosa, respeitando a história e a tradição, aliando a qualidade do serviço na apresentação.



Os produtos endógenos, a receitas ancestrais que são marcas da região, e a paisagem idílica que confirma a cada passo a existência deste saboroso saber fazer, são qualidades que a região de Aveiro tem”.

Em “Singularidades da gastronomia aveirense”, Énio Semedo esclarece que as receitas que se apresentam neste livro “mais não são do que um inventário, minimamente sistematizado, do que hoje é tido como mais identificativo da culinária aveirense. Este apanhado visa reter as receitas do passado que chegaram até nós para, numa óptica de preservação do património, as legar aos vindouros. São um marco cultural que importa preserva: uma sociedade que não respeita o seu passado é uma sociedade sem futuro”.

