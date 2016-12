A ocupação turística está a 100% em Arouca para o reveillon, refere uma nota de imprensa da Associação Geoparque Arouca (AGA), que participada pelo município local.



"A diversidade de programas oferecidos pelos empreendimentos turísticos e a aposta numa programação cultural municipal de fim de ano originaram um crescimento efetivo da procura turística", lê-se.



Segundo Margarida Belém, Vereadora do pelouro do turismo da Câmara de Arouca, que é também presidente da AGA tais fluxos turísticos verificados "demonstram que Arouca, enquanto território classificado como Geoparque Mundial da UNESCO, é um destino turístico muito procurado e de qualidade, possuidor de uma oferta turística anual devidamente organizada, capaz de proporcionar experiências genuínas na área do Touring cultural e do Turismo de Natureza".



Já Paula Brito, diretora do Hotel S. Pedro confirmou a presença na passagem de ano de "turistas oriundos de vários pontos do país, sendo a maioria provenientes da zona de Lisboa e do Porto".