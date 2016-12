Praça do Peixe sem receio da concorrência da tenda do Rossio na passagem de ano 30 Dez 2016, 23:43 Os estabelecimentos de diversão noturna da Praça do Peixe esperam pela "boa afluência" nas celebrações de entrada em 2017 para compensar "um Natal fraco", por ter coincidido com fim-de-semana.



O fecho de caixa em Dezembro acabou por ressentir-se no ponto nevrálgico da ´movida´ aveirense, onde se concentra 80% dos bares e restaurantes da cidade, tendo valido pelas duas ´pontes´ de feriados.



Segundo António Peres, porta-voz da associação de bares, Aveiro "está a afirmar-se como uma passagem de ano na rua "de referência" e a aposta municipal na animação, com música e espetáculo pirotécnico "merece elogio".



Ainda assim, o empresário avisa para a necessidade de "olhar com mais atenção" para este tipo de eventos, indo ao encontro das espectativas das pessoas que fazem da cidade o seu destino.



"Aveiro está a crescer no turismo, tem sido muito bom. Mas começa a aparecer outro tipo de turistas, que procura mais qualidade e temos de estar preparados", alerta António Peres.



Um exemplo negativo apontado é a falta de iluminação de Natal em redor do jardim do Rossio ou ao longo do canal das Pirâmides. "Um percurso de interesse turístico que fica muito mal aproveitado nesta altura", lamenta o empresário da noite que também queixa-se da falta de condições sanitárias para quem ruma à zona histórica para festejar a chegada do novo ano.



"Existem pontos de vendas de bebidas na tenda do Rossio. Depois as pessoas acabam por utilizar nossas casas apenas para fazer as necessidades", critica.



O sector "continua disponível" para, à semelhança do que a Câmara faz com a comissão de festas de São Gonçalinho, ter um papel mais ativo no reveillon, "mas até agora não houve abordagens nesse sentido.



Cada bar e restaurante terá o seu próprio programa, sem recear a concorrência da tenda montada no Rossio. "O que interessa é celebrar. E estamos a trabalhar bem, de uns anos para outros é gente a puxar mais gente", conclui António Peres.

