Bombeiros de Águeda e Oliveira do Bairro resgataram o cadáver de uma mulher de um riacho, junto à estrada que liga Aguada do Baixo a Oliveira do Bairro.



Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, a vítima de 45 anos ter-se-á despistado quando circulava de motociclo perto da residência, no lugar de Murta.



O alerta foi dado por populares que terão avistado o veículo de duas rodas caído e um capacete na vala da água.



A ativação dos meios de socorro ocorreu pelas 21:00.



A GNR também foi chamada ao local, na rua Principal, Murta, para tomar conta da ocorrência, cabendo-lhe investigar as circunstâncias do acidente fatal.