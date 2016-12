A Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro encerra o ano a lançar a concurso público mais duas obras, nos concelhos de Aveiro e Ovar, para executar durante 2017.



Os respetivos anúncios foram publicados esta sexta-feira em Diário da República.



A empreitada de requalificação dos espaços de usufruto público da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto tem um orçamento base de 765 mil euros e 270 dias de execução.



A intervenção permitirá "dotar a área protegida de estruturas necessárias ao conhecimento e interpretação do espaço natural, procurando a promoção das ações de visitação e o usufruto pela população e visitantes externos".



A Polis Litoral Ria de Aveiro avançou também com a empreitada de reordenamento e valorização dos núcleos piscatórios lagunares do Cais da Tijosa e cais do Torrão, em Ovar.



Um investimento 231 mil euros para executar em 180 dias.



A obra permitirá a criação de condições para a valorização e manutenção das atividades económicas de base tradicional ligadas ao sector das pescas.



Segundo o caderno de encargos, implicará o recurso ao desassoreamento dos canais de acesso aos cais com reforço de cotas das zonas baixas ameaçadas pelas cheias, bem como a estabilização das margens, requalificação dos equipamentos e estruturas de apoio e reordenamento e valorização das áreas envolventes aos cais para usufruto público.



Entretanto, a Agência Portuguesa do Ambiente abriu concurso público para a empreitada de reconstituição do cordão dunar a Norte da Praia da Vagueira, no âmbito de uma empreitada envolvendo outras duas intervenções no Centro do País. Um investimento que ronda 478.160 euros.