"Isto é, claramente, batota". É assim que o PSD distrital de Aveiro classifica a distribuição de apoios estatais a autarquias do País.



"90% dos municípios agraciados, em 2016, por Contratos Programas de Cooperação Técnica e Financeira, com valor conjunto superior a 2,5 milhões de euros, são presididos pelo Partido Socialista", refere um comunicado.



Para os sociais democratas aveiurenses financiamento de projetos de autarquias locais, quer ao nível comunitário, quer ao nível nacional, "tem de ser uma realidade devidamente apoiada desde que inserida numa estratégia de desenvolvimento sustentável e produtiva de escala regional ou local".



Entende o PSD Distrital que tais "valores não devem ser adiantados, sem efetiva execução, desarticulados de outros financiamentos, designadamente Comunitários, sem que se conheça a sua mais-valia ao nível de indicadores como o emprego, empreendedorismo ou de promoção de territórios de baixa densidade e sempre com a devida publicitação à escala nacional".



Nenhum dos Contratos Programas em causa envolve autarquias do distrito.



A estrutura liderada por Salvador Malheiro, autarca de Ovar, exige saber quais os critérios que aprovaram as comparticipações de requalificação urbana, rodovias, pavimentações, espaços desportivos, cineteatros e edifícios da administração pública.



O PSD Distrital estranha a ausência de verbas para obras estruturais para Aveiro como a requalificação do Europarque, a modernização da linha do Norte e da linha do Vouga, a Variante à EN 322, a EN 109 entre Espinho e Estarreja, a ligação rodoviária Aveiro – Águeda, entre outros projetos "que ainda não foram devidamente asseguradas por este Governo socialista".



Fica claro para os sociais democratas que a menos de 12 meses de eleições autárquicas, o atual Governo "pretende favorecer aqueles que são da sua cor politica permitindo-lhes apresentar, artificialmente, uma situação orçamental mais favorável e mais um cortar de fitas numa qualquer inauguraçãozita a acontecer entre setembro e outubro de 2017".