A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha vai organizar, no próximo dia 6 de janeiro, uma sessão de esclarecimento sobre as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de Angeja e da Área Central da Cidade.



Empresas e particulares serão informados das medidas de apoio previstas, nomeadamente benefícios fiscais e redução de impostos.



O município atribui isenção do pagamento do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) pelo período de três ou cinco anos, a redução do IVA, de 23 para 6 por cento nas empreitadas de reabilitação urbana e, em sede de IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) e de IRC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas).



Os munícipes podem beneficiar de uma dedução à coleta até ao limite de 500 euros e 30 por cento dos encargos suportados na reabilitação.



As ARU têm como objetivo principal a criação de condições de atração e fixação de população e de atividades de comércio e serviços. A Autarquia procede a intervenções de recuperação do espaço público e concede aos privados um conjunto de incentivos e benefícios para que procedam à recuperação do seu património.