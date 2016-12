A Câmara da Feira selecionou duas das dez propostas apresentadas por agentes criativos locais para o festival Imaginarius, agendado para 26 e 27 de maio.



AR-TI-FÍ-CIO, de Maria de Melo Falcão e Vítor Fontes, e EZ SUB, do Projeto EZ, reeberam nota positiva do júri da call de apoio à criação local.



Ambos os projetos serão criados ao longo dos próximos meses, incluindo uma residência na Caixa das Artes. Estes projetos terão ainda destaque no âmbito da programação complementar do FRESH STREET#2 e na sessão de showcase do Imaginarius PRO.



AR-TI-FÍ-CIO é um espetáculo de dança e música, que envolve quatro intérpretes – Maria de Melo Falcão, Vítor Fontes, Rui Lima e Sérgio Martins – que formam um grupo multidisciplinar, que dará dimensão a um discurso musico-dançado. EZ SUB será mais uma máquina cénica única do Projeto EZ, com uma estética especial, que vai interagir com o público, dando vida a ideias “impossíveis”.