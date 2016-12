Uma campanha solidária desenvolvida nas escolas culminou com a entrega de cabazes a 40 famílias carenciadas do concelho de Estarreja, tornando o seu Natal mais feliz.



No âmbito do programa “A Escola vai ao Pai Natal”, promovido pela Câmara Municipal de Estarreja, a campanha de recolha de bens alimentares realizou-se durante o mês de dezembro nas escolas do concelho, tendo sido uma vez mais lançado o apelo aos alunos para que contribuíssem com géneros alimentícios para entregar a quem vive maiores dificuldades. Com os alimentos recolhidos nas escolas foi possível criar 40 cabazes que foram entregues no passado dia 22 de dezembro, no Edifício do Ciclo Criativo, a 40 famílias e desta forma garantir apoio a um total de 140 pessoas. Para a sinalização dos agregados familiares, a autarquia contou com a colaboração das técnicas de atendimento e acompanhamento social que atuam no terreno.



Tendo havido este ano excedente de alimentos que não possibilitou a constituição de mais cabazes, a autarquia entregou estes donativos às duas Instituições Particulares de Solidariedade Social (Santa Casa da Misericórdia de Estarreja e Centro Paroquial de Assistência à Freguesia de Pardilhó), que têm em funcionamento a resposta “Cantina Social”, que permite confecionar refeições para famílias com dificuldades económicas e em situação de vulnerabilidade social.



Campanha do Rotary Kids apoiou mais 14 famílias



Também na semana que antecedeu o Natal, o Rotary Kids de Estarreja ofereceu 14 cabazes a famílias com processos de promoção e proteção instaurados na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, numa iniciativa realizada em parceria pelas duas entidades. A entrega decorreu na sede do Rotary Clube de Estarreja (antiga Escola Conde Ferreira) no dia 21 de dezembro.



O Vereador dos Pelouros de Educação e Ação Social da Câmara Municipal de Estarreja, João Alegria, esteve presente nas duas sessões de entrega de cabazes e valorizou “o trabalho feito em rede ao nível da Rede Social de Estarreja”, que possibilita respostas concertadas. Sublinhou ainda que “os valores da solidariedade e da partilha são fundamentais no processo formativo”, mostrando-se orgulhoso com os alunos que desta maneira deram um “contributo indispensável” para tornar “mais confortável o Natal destas famílias que passam por dificuldades”. “Um gesto solidário dos mais novos” que leva a acreditar num futuro melhor.