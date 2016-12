O Serviço Educativo do Quartel das Artes Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, apresenta em janeiro e fevereiro de 2017 cinco espetáculos de teatro.

Quatro são destinados ao público escolar, cuja dramaturgia está inserida no Plano Nacional de Leitura, integrando o programa de ensino curricular dos alunos do 2.º e 3.ºs Ciclos e Ensino Secundário.



O primeiro destes espetáculos terá lugar no dia 17 de janeiro e intitula-se “O Império – Os Lusíadas Vs A Mensagem”. Produzido pela Etc Teatro, em palco estarão três amigos que vão estudar a fundo, mas de forma criativa e divertida, as obras de Luis Vaz de Camões a Fernando Pessoa. No dia 19 é a vez do “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, com produção do ACE Teatro do Bolhão.

No estilo peculiar de Gil Vicente, é apresentada uma profunda reflexão sobre o comportamento humano e sobre a passagem dos homens neste mundo, que passados quase 500 anos, desde que foi representada pela primeira vez, mantém ainda uma atualidade verdadeiramente surpreendente. Eça de Queirós chega ao QA no dia 26 de janeiro. “Os Maias – Episódios da vida romântica”, da ETC Teatro, é uma adaptação de época da obra, que procura focar as principais características de cada personagem, de modo a que os alunos entendam os costumes e a sociedade do século XIX.

Já em fevereiro, no dia 8, a companhia Art´Imagem apresenta a peça “A maior flor do mundo e outras histórias segundo José”, inspirada na obra de José Saramago e que tem como base de trabalho dramatúrgico o seu livro para crianças “A Maior Flor do Mundo”. No final de cada um destes espetáculos, que se vão realizar sempre às 10h30 da manhã, com um custo de 3€, será possível conversar com o elenco de cada peça.



O quinto espetáculo de janeiro do Serviço Educativo do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol tem como público-alvo bebés entre os 6 meses e os 3 anos. No dia 22 de janeiro, às 11h00, o QA apresenta “Ninhos – Teatro para bebés”, uma produção da Aqui Há Gato que propõe aos espetadores mais novos uma viagem sentida e vivenciada no aconchego do seu ninho, que são os braços e o colo da mãe e do pai. Neste espetáculo vamos descobrir que cada ninho é tão especial como o ser que vive lá dentro.



Através do seu Serviço Educativo, o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol cumpre também o seu papel enquanto ferramenta estratégica na assunção do Concelho de Oliveira do Bairro enquanto “Território Educativo de Excelência”, apresentando durante todo o ano propostas dirigidas a bebés, crianças, jovens e seniores, com o objetivo de proporcionar momentos de descoberta, partilha e experiências que se queiram repetir, acreditando que é possível aprender a ver, a ouvir, a pensar melhor e a sentir mais, sempre que contactamos com as diversas artes performativas.



Mais informação sobre todos os espetáculos na página de internet do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol em www.quarteldasartes.com ou no facebook.