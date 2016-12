Uma mulher grávida de 26 anos e quatro filhos menores necessitaram hoje à tarde de receber cuidados hospitalares na sequência de um caso de violência doméstica que ocorreu na residência, em Anadia.



A criança mais nova, de 10 meses, pelos indícios recolhidos, terá sido vítima de pré-afogamento.



Mãe e irmãos (de três, seis e sete anos) tinham marcas de agressões várias no corpo. Um dos menores, poderá ter sido agredido em data recente. Nenhuma vítima corria perigo de vida, adiantou fonte dos meios de socorro enviados ao encontro dos feridos.



Segundo fonte da GNR, o suspeito, companheiro da mulher, e que não é pai dos menores, foi identificado fora de flagrante delito e levado ao posto para prestar declarações no âmbito do inquérito.



As vítimas pediram socorro numa escola próxima de casa e depois foram levadas ao posto da guarda em Anadia, para onde seriam chamados, pelas 16:00, os meios de socorro dos bombeiros locais e também do INEM.



As crianças seguiram para as urgências pediátricas de Coimbra. A mãe deveria ser observada no serviço de obstetrícia.



O indivíduo suspeito não estava sinalizado pelas autoridades por violência doméstica, mas tem antecedentes criminais, nomeadamente por furtos.

A família em causa é etnia ciga. O pai das crianças estará a cumprir pena de prisão.