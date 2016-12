Presidente da Câmara de Estarreja deixa "veemente protesto" contra critérios do Governo na reabertura de urgência de SJM 29 Dez 2016, 14:32 A reabertura, no primeiro dia do ano novo, da urgência básica do hospital de São João da Madeira é motivo de regozigo localmente.



Já reação diferente têm as populações que viram fechar serviços de atendimento permanente de emergência desde 2008.



Dimantino Sabina, presidente da Câmara de Estarreja, eleito pela coligação PSD-CDS, que luta reabertura da urgência do hospital Visconde de Salreu, critica o Governo por atuar com dois pesos e duas medidas.



"Nada tenho contra São João da Madeira, pelo contrário. Mas não posso deixar o meu veemente protesto contra o Governo quanto aos critérios utilizados", afirmou o edil.



A autarquia de Estarreja mantém negociações, ainda sem desfecho, para garantir "pelo menos" a consulta aberta no hospital das 8:00 às 00:00, meios complementares de diagnóstico, nomeadamente uma máquina nova de ´raios x´ e maior articulação com os cuidados de saúde primários [ouvir declarações nas galerias relacionadas].



Em Ovar, a Liga dos Amigos do Hospital Francisco Zagalo, um dos primeiros a perder serviço de urgência enviou esta semana uma carta ao ministro da Saúde a exigir tratamento idêntico a São João da Madeira, alegando que tem mais utentes e fica a distância maior da urgência de referência, que é a de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

