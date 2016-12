Aveiro: Suspeitas de desvio de "milhares de euros" dos transportes fluviais 29 Dez 2016, 10:48 O município de Aveiro fez uma participação ao Ministério Público (MP) por indícios de desvio de verbas, na ordem dos "milhares de euros", cobradas pelos transportes fluviais. O alegado desfalque, detetado na fase de liquidação da empresa municipal Moveaveiro e transferência da operação para a concessionária, "restringe-se a um funcionário", que está já sob alçada disciplinar. Um caso classificado pelo presidente da Câmara como "muito grave", existindo indícios que o desvio de quantias dos bilhetes cobrados possa ter ocorrido em várias ocasiões. "O assunto passou para as instâncias próprias, atendendo a que se trata de matéria passível de crime. O ato agora descoberto já teria antecedentes", limitou-se a acrescentar Ribau Esteves. Sobre a entrada em operação da Transdev, o autarca garante que está tudo a postos. Ainda esta quinta-feira, será divulgado uma espécie de guião para orientar os passageiros e esclarecer algumas dúvidas que possam subsistir, bem como prestar informação útil sobre percursos ou tarifários. "No dia 1 de janeiro, teremos transportes fluviais e autocarros nos horários de domingo. Dia 2 será o primeiro dia útil, com capacidade total, com recursos que vão da Câmara e que a empresa contratou, portanto estará em condições de operar em pleno", garantiu Ribau Esteves. "Em caso de necessidade, faremos acertos. Teremos de acompanhar e avaliar para eventuais ajustamentos durante a operação para termos um serviço com a qualidade desejada", acrescentou. No que toca ao futuro dos trabalhadores, o balanço será apresentado em primeira instância ao executivo, tudo indica, na primeira reunião pública de 2017, a 11 de janeiro. Ribau Esteves está satisfeito com o desfecho do processo. "Apesar das delicadezas e complexidades, achamos que correu muito bem, nas negociações, nomeadamente com os sindicatos. A maior parte dos trabalhadores fica na Câmara, outros vão trabalhar no concessionário e alguns decidiram rescindir, iremos cumprir a lei com as indemnizações devidas. Fazemos um balanço positivo deste assunto interno", disse. Notícias Relaccionadas 28 Dez 2016, 12:30 Razia de mestres nos transportes fluviais de Aveiro obriga concessionário a fazer contratações Classifique esta notícia: Sem classificação

