Aveiro: Ribau ´cola´ Vitor Martins ao tempo em que "uns eram mais poderosos do que outros" na Câmara 28 Dez 2016, 21:58 O presidente da autarquia aveirense voltou a criticar, esta quarta-feira, a atuação do líder da concelhia do PSD local.



Ribau Esteves, que falava após a assinatura de contratos de delegação de competências nas Juntas de Freguesia, referiu-se ao envolvimento de Vitor Martins no trabalho da maioria anterior presidida por Élio Maia, a quem os social democratas haveriam de ´tirar o tapete´ antes das autárquicas de 2013.



O edil aludiu novamente ao desempenho do dirigente máximo da secção social democrata (com quem mantém um ´braço de ferro´ no processo de preparação da recandidatura autárquica), quando era presidente da Junta de Freguesia de Santa Joana e funcionava também como elo de ligação das Juntas em sede de negociações e contactos com o executivo camarário de então.



Ribau Esteves, a cumprir o primeiro mandato pela coligação do PSD-CDS-PPM, garantiu que a sua ação enquanto presidente veio colocar "transparência" no relacionamento da Câmara com as freguesias, tratando todas "por igual", independentemente da cor partidária.



"O tempo de puxar o casaco, o tempo de uns que eram mais poderosos que outros, uns que até coordenavam os outros; da geringonçada de tudo ao monte e fé em deus - ou melhor no diabo -, esse tempo acabou em absoluto e em definitivo", disse.



A oposição também mereceu críticas do presidente da Câmara que não quis "alimentar o circo" de quem acha que a transferência de verbas para as Juntas peca por tardia. "Como era possível, se a Câmara não tinha organização para ser interlocutora fosse de quem fosse, nem capacidade financeira. Temos de ser sérios", exigiu.



Os contratos de delegação de competências envolvem um apoio de cerca de 1,4 milhões de euros a atribuir até ao final do mandato, o que foi considerado pelo presidente da Câmara como "a maior obra" de 2017.



Meio milhão de euros daquele montante estão ainda dependente da aprovação do visto do Tribunal de Contas ao Programa de Ajustamento Municipal (PAM).



"Continuidade é fundamental"



Ribau Esteves aproveitou a presença dos autarcas das 10 freguesias para considerar a delegação de competências "um compromisso para o futuro, que permite seguir em frente".



Numa referência explícita à recandidatura, afirmou que "a continuidade é fundamental" e precisa de "mais tempo para resolver problemas, alguns deles complexos".



O edil não escondeu que a Câmara tem necessidade de "mais reformas e mais capacidade", mas já sente "terra firme" na gestão municipal.



Mesmo sem PAM visado pelo TC, apesar de ter "fundadas esperanças" que aconteça durante janeiro, Ribau Esteves acredita que irá a tempo de cumprir os objetivos traçados que o PS colocou ao nível apenas de um "super presidente". Notícias Relaccionadas 15 Dez 2016, 21:41 Aveiro/ Assembleia Municipal: Coligação afasta favorecimentos nas delegações de competências 20 Dez 2016, 19:35 PSD concelhio de Aveiro esclarece que não foram tomadas decisões quanto a candidatos autárquicos 21 Dez 2016, 21:14 Aveiro/ PSD: Ribau não espera pela concelhia do PSD Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)